Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа

Общий фон предстоящей недели довольно напряженный. Присутствуют энергии агрессии и вспыльчивости. Кроме того возможны неожиданные решения и нарушенные договоренности. В дополнение к этому возможны неточности в мышлении и неудачные переговоры. Не рекомендуется заключать договора и подписывать другие документы.

Поддерживать нас будет повышенный уровень физической энергии, а также интуиция.

Астролог Сергей Седашев составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака на следующей неделе следует быть особенно внимательными.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов наступает период максимальной сосредоточенности, энергичности и активности. У вас получится настойчиво и последовательно воплощать свои задумки. Значительную свободу и вдохновение обещает личная жизнь. Неделя для вас позитивная.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам могут неожиданно приходить новые идеи. Но с их воплощением будут большие сложности. Возможны ссоры и недовольство, проблемы с достижением договоренностей, собственная непоследовательность. Следует отложить важные дела и решения.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов очень положительная неделя. Вам сопутствует энергичность, ясность ума, способность быстро и четко принимать верные решения. Благодаря всему этому вы достигнете особого успеха в деловой сфере. Запланируйте больше, чем обычно и смело приступайте к выполнению планов.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя негативная. Продолжается период, связанный с конфликтами и ссорами. Возможно ощущение, что вас не ценят или не уважают. Это приносит обиды вплоть до разрыва отношений. Постарайтесь отложить важные переговоры, решения и выяснение отношений.

Лев — гороскоп на неделю

Многие Львы встречают день рождения. Это отличный период, чтобы оглянуться на прошедший год, подвести итоги и спланировать предстоящий. В добавление к этому у вас повышенный уровень энергии, которой вы превосходно управляете. То есть можете направить на реализацию ваших планов и задач. Неделя для вас очень положительная.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя положительная. Главным будет ощущение оптимизма и новых открывающихся возможностей, которые вы пока видите крупными мазками. И хорошо будет посвятить время тому, чтобы планировать и настраиваться на позитивное будущее.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов продолжается период, связанный с конфликтами и ссорами, а возможно и с расторжением отношений. Однако одновременно в вас присутствует особая собранность и ясность. Это поможет выстоять в конфликтах и сберечь внутреннее равновесие.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя в основном напряженная. Сложно найти внутренний покой, равновесие, ясность в мыслях и последовательность в поступках. Вас как будто раздирают противоречия. Однако если вы настроитесь на более философский лад, постараетесь увидеть во всех ситуациях положительные уроки, то сможете более ровно и плавно пройти эту неделю.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя исключительно позитивная. Вы полны энергии, решимости, ясности и осознанности. Поставьте перед собой большие планы на предстоящую неделю, активно действуйте и у вас все получится! Энергии недели как бы помогают и подталкивают вас вперед.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогов снова ожидают перепады энергии. Иногда вспыльчивость и раздражительность, а иногда упадок сил, — такой режим вряд ли способствует плодотворной работе. Однако вы можете успешно посвятить неделю планированию. Вам открывается видение будущего и хорошее понимание перспектив. Используйте эту энергию.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя скорее напряженная. В вас много физической энергии, но есть сложности с тем, чтобы ее правильно направить. Внутренний дисбаланс, потеря целей и ориентиров будут мешать этому. Лучше всего, если вы направите эту физическую энергию на занятия спортом и другие подобные активности. Это поможет обрести внутренний баланс.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя довольно спокойная, с легким положительным оттенком. Хорошо посмотреть на свою жизнь с высоты птичьего полета, оценить достигнутое, наметить перспективы, немного пофилософствовать. Неделя поможет взглянуть на всю ситуацию с положительной стороны.

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