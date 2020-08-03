Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят сошел с дистанции в гонке Гран-при Великобритании. На тринадцатом круге его болид не вписался в поворот, вылетел с трассы и врезался в отбойник.

Удар был сильный, у машины оторвало колесо. Сам гонщик не пострадал. Он самостоятельно выбрался из болида, да еще и выместил злость на операторе, который его снимал. Спортсмен ударил рукой по камере.

Как сообщается на сайте «Формулы-1», авария случилась из-за проколотой шины.