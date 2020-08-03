Квят попал в аварию на «Формуле-1» — видео

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Из-за прокола колеса во время гонки Гран-при Великобритании российский пилот вылетел с трассы и врезался в отбойник.

Фото, видео: ТАСС / Hoch Zwei; 5-tv.ru

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят сошел с дистанции в гонке Гран-при Великобритании. На тринадцатом круге его болид не вписался в поворот, вылетел с трассы и врезался в отбойник.

Удар был сильный, у машины оторвало колесо. Сам гонщик не пострадал. Он самостоятельно выбрался из болида, да еще и выместил злость на операторе, который его снимал. Спортсмен ударил рукой по камере.

Как сообщается на сайте «Формулы-1», авария случилась из-за проколотой шины.

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