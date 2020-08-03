Что стало с исполнителем роли Мейсона из «Санта-Барбары»?

Роль умного, саркастичного и высокомерного красавца-адвоката Мейсона Кепвелла в популярном сериале «Санта-Барбара» принесла его исполнителю Лэйну Дэвису мировую популярность и любовь женщин всего мира. 31 июля американскому актеру исполнилось 70 лет.

Мальчик из штата Джорджия все детство провел за кулисами театра, где играла его мама. С тех пор он полюбил это ремесло и стал большим поклонником произведений Шекспира. Лэйн получил актерское образование и начал сниматься. В середине 80-х его утвердили на роль в мыльной опере, которая вскоре прославила его далеко за пределами США.

Дэвис играл сына нефтяного магната Си Си Кепвелла в течение пяти лет. Несмотря на бешеную популярность телесериала и всеобщее обожание актер решил покинуть проект. Впоследствии его роль играли другие, но зрители по-прежнему видели в Мейсоне лишь одного мужчину.

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Как пишет портал «Дни.ру», с тех пор Дэвис стал редко сниматься в кино и телевидении, отдавая все время театру. Сегодня он сочетает игру на сцене с преподаванием актерского мастерства. Последней на сегодня заметной ролью звезды стал образ мошенника Фрэнсиса Тамблти из 15 сезона сериала «Сверхъестественное».

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