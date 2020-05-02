Артист, также снимавшийся в «Отчаянных домохозяйках» и «Бесстыжих», скончался в возрасте 56 лет.

Умер актер Сэм Ллойд, сыгравший юриста в сериале «Клиника»

Фото: Кадр из сериала "Клиника"

Умер американский актер Сэм Ллойд, сыгравший юриста Тэда в сериале «Клиника». Артист скончался в возрасте 56 лет из-за опухоли головного мозга, пишет ТMZ.

Неоперабельное новообразование в голове у Сэма Ллойда диагностировали в январе прошлого года. Впоследствии у артиста выявили метастатический рак легкого, который поразил печень, позвоночник и челюсть.

«По-настоящему добрый, хороший парень. По нему будут скучать очень многие», — написал в своем Twitter-аккаунте сценарист, режиссер и создатель «Клиники» Билл Лоуренс.

Сэм Ллойд снимался во множестве популярных сериалов, среди которых: «Бесстыжие», «Американская семейка», «Отчаянные домохозяйки» и другие. Также артист был участником группы The Blanks.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Джон Каллахан, известный по сериалу «Санта-Барбара» скончался в США в возрасте 66 лет.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР
7:47
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 2 мая
7:39
Умер актер Сэм Ллойд, сыгравший юриста в сериале «Клиника»
7:26
Взрыв на плавбазе «Всеволод Сибирцев» повредил балластный танк
7:14
«Все лицо покрылось пятнами»: Снигирь рассказала о происшествии на съемках «Нового папы»
7:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
На ком Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз?
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок