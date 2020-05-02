Умер актер Сэм Ллойд, сыгравший юриста в сериале «Клиника»

Умер американский актер Сэм Ллойд, сыгравший юриста Тэда в сериале «Клиника». Артист скончался в возрасте 56 лет из-за опухоли головного мозга, пишет ТMZ.

Неоперабельное новообразование в голове у Сэма Ллойда диагностировали в январе прошлого года. Впоследствии у артиста выявили метастатический рак легкого, который поразил печень, позвоночник и челюсть.

«По-настоящему добрый, хороший парень. По нему будут скучать очень многие», — написал в своем Twitter-аккаунте сценарист, режиссер и создатель «Клиники» Билл Лоуренс.

Сэм Ллойд снимался во множестве популярных сериалов, среди которых: «Бесстыжие», «Американская семейка», «Отчаянные домохозяйки» и другие. Также артист был участником группы The Blanks.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Джон Каллахан, известный по сериалу «Санта-Барбара» скончался в США в возрасте 66 лет.