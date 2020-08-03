Выбор идеальной каши для человека зависит от его возраста. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Так, блюда из конкретных круп улучшают мозговую деятельность у детей, что помогает в учебе. Речь идет о рисе и манке, которые быстрее повышают уровень сахара в крови.

Это свойство, в свою очередь, вредно для взрослых. Для людей зрелого и преклонного возраста повышенный уровень сахара — фактор риска. Поэтому им больше подойдет другая каша — овсяная, уверяет эксперт.

«Для людей старше 50 лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно, углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Еще там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору», — цитирует Гинзбурга радио Sputnik.

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