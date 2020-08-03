Идеальные каши для детей и взрослых — мнение врача

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Валентин Черников
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Выбор крупы для сытного и полезного завтрака определяет возраст едока, считают специалисты.

Идеальные каши для детей и взрослых — мнение врача

Фото: ТАСС / Willi Matheisl

Выбор идеальной каши для человека зависит от его возраста. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Так, блюда из конкретных круп улучшают мозговую деятельность у детей, что помогает в учебе. Речь идет о рисе и манке, которые быстрее повышают уровень сахара в крови.

Это свойство, в свою очередь, вредно для взрослых. Для людей зрелого и преклонного возраста повышенный уровень сахара — фактор риска. Поэтому им больше подойдет другая каша — овсяная, уверяет эксперт.

«Для людей старше 50 лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно, углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Еще там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору», — цитирует Гинзбурга радио Sputnik.

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт курицы с сухофруктами — диетического блюда, которое станет вашим любимым.

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