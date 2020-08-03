Наталья Подольская беременна?

Слухи о второй беременности Натальи Подольской все чаще находят подтверждение. Так, Telegram-канал «Только никому…» опубликовал письмо работницы одной из московских аптек. Как утверждает фармацевт, недавно певица посетила заведение. Судя по округлившемуся животу, супруга Владимира Преснякова пребывает на последних сроках.

Тем не менее артистка не спешит распространяться о возможном ребенке раньше времени. Говорят, в последнее время она появляется на публике лишь в свободных одеждах, а в соцсетях избегает снимков собственного тела.

Как уточняет портал Teleprogramma.pro, в конце прошлого года Пресняков выкладывал в Instagram милый снимок, на котором целует круглый живот супруги. Тогда Подольская поспешила объяснить поклонникам, что супруг представил их вниманию кадр пятилетней давности. Однако посыл музыканта восприняли вполне конкретно: счастливый отец в предвкушении нового ребенка. Сама Наталья прежде высказывалась в интервью, что хотела бы родить от мужа девочку и назвать ее Уя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская ошеломила фанатов лысиной.