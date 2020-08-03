Сколько составляет медианная зарплата в России?

|
Алина Потёмкина
22

В лидерах сфер по высокой оплате труда — рыболовство, финансы и добыча полезных ископаемых.

Сколько составляет медианная зарплата в России?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

В среднем по стране гражданин России получает за работу на руки около 35 тысяч рублей. Таковы результаты исследования РИА Новости, основанного на данных Росстата.

Наиболее высокооплачиваемый труд представлен в сфере рыболовства и рыбоводства. Треть занятых в этой отрасли получает около 100 тысяч рублей в месяц. Медианная заработная плата составляет 63,6 тысячи рублей. На втором месте по доходности — добыча полезных ископаемых. Медианная зарплата здесь равна 64,8 тысячи рублей. И замыкает тройку лидеров финансовая деятельность. Здесь зарабатывают в среднем 61,5 тысячи рублей в месяц.

Меньше всего доход у работников отрасли сельского хозяйства и легкой промышленности. Здесь люди получают порядка 20-24 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачам в Ростовской области за время пандемии вдвое сократили зарплату.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Польский регулятор по-максимуму оштрафовал «Газпром» за «Северный поток — 2»
11:01
Сколько составляет медианная зарплата в России?
11:00
ТОП-5 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами по версии Forbes
10:49
СК возбудил уголовное дело о геноциде после обнаружения останков в Псковской области
10:43
«Она — настоящая мать»: многодетный Рома Жуков снова собрался жениться
10:31
«Себе увеличивать надоело»: Терешина об обвинениях в ретушировании внешности сына на фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Что стало с исполнителем роли Мейсона из «Санта-Барбары»?
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок