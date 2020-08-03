Сколько составляет медианная зарплата в России?

В среднем по стране гражданин России получает за работу на руки около 35 тысяч рублей. Таковы результаты исследования РИА Новости, основанного на данных Росстата.

Наиболее высокооплачиваемый труд представлен в сфере рыболовства и рыбоводства. Треть занятых в этой отрасли получает около 100 тысяч рублей в месяц. Медианная заработная плата составляет 63,6 тысячи рублей. На втором месте по доходности — добыча полезных ископаемых. Медианная зарплата здесь равна 64,8 тысячи рублей. И замыкает тройку лидеров финансовая деятельность. Здесь зарабатывают в среднем 61,5 тысячи рублей в месяц.

Меньше всего доход у работников отрасли сельского хозяйства и легкой промышленности. Здесь люди получают порядка 20-24 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачам в Ростовской области за время пандемии вдвое сократили зарплату.