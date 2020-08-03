Боярская ответила на слухи о долге за залитую соседскую квартиру

Громкое дело о скандале с принадлежащей актрисе театра и кино Елизавете Боярской квартирой в Петербурге тянется с 2016 года. Еще тогда ее арендатор по неосторожности залил соседей снизу, и те потребовали у актрисы оплатить им стоимость ущерба, что, однако, до сих пор не было выполнено до конца.

Елизавета Боярская прокомментировала 5-tv.ru, правда ли ее ищут судебные приставы в связи с долгом в 234 тысячи рублей.

«Нет, у вас неправильная информация, все давно уплачено», — заявила актриса.

Ранее сообщалось, что арендатор Боярской взял на себя оплату долгов, ведь виноват в случившемся был он. Хотя соседи и пытались получить с актрисы сумму больше, чем официальная стоимость материального ущерба, а также хотели компенсировать моральные потери, суд решил иначе.

Почему же тогда в базе данных службы судебных приставов за Елизаветой Боярской до сих пор числится внушительный долг?

«Я точно сказать не могу, но точно уже закрыто это дело, — ответила Елизавета. — Спасибо, что вы беспокоитесь по этому поводу, но все уже улажено».

5-tv.ru рассказывал о том, что Михаила Боярского, со слов его сына Сергея, сейчас ищут за неуплату долга на смешную сумму.