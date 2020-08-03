Боярскую ищут приставы из-за залитой квартиры соседей

Залитая квартира соседей стоила Елизавете Боярской почти миллион 70 тысяч рублей. Однако актриса не погасила эту сумму полностью. В базе данных службы судебных приставов за ней числится долг в 234 661 рубль.

Как следует из судебного акта от апреля 2018 года, в сентябре 2016-го арендатор квартиры Боярской из-за неаккуратного обращения с сантехникой причинил ущерб жильцам снизу. По закону, бремя содержания квартиры и ответственность за все, что в ней происходит, несет собственник. Поэтому за пострадавшую отделку помещения соседей привлекли дочь Д’Артаньяна.

Изначально с нее пытались взыскать 1,8 миллиона рублей, плюс 95 тысяч рублей за якобы подорванное здоровье одной из пострадавших, еще 200 тысяч в счет компенсации морального ущерба и 20 тысяч за расходы на экспертизу.

Суд решил взыскать с Боярской лишь фактический ущерб, причиненный квартире соседей, а также расходы на экспертное заключение. Ей надлежало выплатить одной собственнице 532 тысячи рублей и второму собственнику с супругой по 271 тысячу рублей. Однако, судя по данным УФССП по Петербургу, актриса пошла по стопам отца и начала уклоняться от уплаты долгов.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Боярского рассказал о долгах отца и преследовании приставами.