«Масса комплексов»: Климова рассказала о «недостатках» собственной внешности

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Валентин Черников
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42-летняя актриса призналась, что прежде стеснялась своего носа.

«Масса комплексов»: Климова рассказала о «недостатках» собственной внешности

Фото: Instagram @klimovagram

Особенности внешности Екатерины Климовой на протяжении многих лет не устраивали ее. Об этом актриса рассказала в интервью журналу OK!.

По словам звезды экрана, она старается ухаживать за собой, правильно питается и занимается спортом. За счет этого 42-летняя артистка сохраняет молодость и привлекательность, не прибегая к пластическим операциям. Сегодня Климова нравится себе естественной. В юности же Екатерина имела «массу комплексов». Одной из тех особенностей ее внешности, что не давал ей покоя, оставался нос.

«Он не такой классический. Были продюсеры и режиссеры, которые в самом начале пути убежали меня в необходимости его поменять. Тогда меня остановила мысль, что я потеряю свою индивидуальность. Я оказалась права», — поделилась Климова.

Экс-супруга Игоря Петренко уверяет, что «переросла этот недостаток» и сегодня следует примеру многих голливудских звезд, которые не гонятся за красотой до преклонного возраста.

«Джулия Роберт, Мерил Стрип, например. Как-то они преодолевает свои комплексы, становятся старше и не сходят по этому поводу с ума. Посмотрим, как я смогу с этим справиться и переквалифицироваться из красавицы на роли мамы и комических старух», — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова в пиджаке на голое тело поблагодарила фанатов.

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