Супруга игрока футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка несколько лет уговаривала мужа сделать совместную фотосессию. Звездная жена сетовала, что у них с Павлом в архиве снимки только со свадьбы и праздников, а ей хочется красивых фото, где только она и Павел.

После долгих лет уговоров, футболист наконец согласился устроить с женой love story фотосессию.

«Мне всегда хотелось, где мы вдвоем. И наконец-то он согласился!» — написала счастливая Погребняк.

Instagram @mariapoga_

Под снимком Мария спросила у подписчиков совета, в каком стиле им сделать фотосессию и попросила прислать примеры крутых работ фотографов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк покрасила волосы в розовый цвет из баллончика