«Бомбезная!» — Погребняк покрасила волосы в розовый цвет из баллончика
31-летняя светская львица, похоже, совсем не боится экспериментов.
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Фото, видео: Instagram @mariapoga_
Супруга нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка 31-летняя Мария самостоятельно перекрасилась в розовый цвет. Знаменитость нанесла на волосы смывающуюся спрей-краску и, судя по всему, осталась довольна оттенком «фуксия» на голове. Видео процедуры преображения звезда опубликовала в Instagram.
«Ну, вот я и розовенькая. Единственный минус краски в том, что она сильно пачкает руки и одежду. А так, чтобы побаловаться — самое то!» — заявила знаменитость.
Мария Погребняк не удержалась и опубликовала в соцсети несколько фотографий, на которых позирует, будучи обладательницей розовых волос. Поклонники пришли в восторг от преображения кумира и похвалили ее за смелость.
«Какая женщина!»
«Смотрю на вас и восхищаюсь!»
«Бомбезная», — написали фолловеры.
Из-за режима самоизоляции многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях. Так, самостоятельно волосы уже покрасили Лолита Милявская, Анна Михайловская и Наталья Подольская.
Тем временем, стилисты не советуют прибегать к самостоятельному окрашиванию. Это может привести к пагубным последствиям для волос. Парикмахер-колорист Дмитрий Азаров рассказал, какие ошибки допускают знаменитости.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк записала забавное видео в купальнике в первый день лета.
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