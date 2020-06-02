Супруга нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка 31-летняя Мария самостоятельно перекрасилась в розовый цвет. Знаменитость нанесла на волосы смывающуюся спрей-краску и, судя по всему, осталась довольна оттенком «фуксия» на голове. Видео процедуры преображения звезда опубликовала в Instagram.

«Ну, вот я и розовенькая. Единственный минус краски в том, что она сильно пачкает руки и одежду. А так, чтобы побаловаться — самое то!» — заявила знаменитость.

Instagram @mariapoga_

Мария Погребняк не удержалась и опубликовала в соцсети несколько фотографий, на которых позирует, будучи обладательницей розовых волос. Поклонники пришли в восторг от преображения кумира и похвалили ее за смелость.

«Какая женщина!»

«Смотрю на вас и восхищаюсь!»

«Бомбезная», — написали фолловеры.

Из-за режима самоизоляции многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях. Так, самостоятельно волосы уже покрасили Лолита Милявская, Анна Михайловская и Наталья Подольская.

Тем временем, стилисты не советуют прибегать к самостоятельному окрашиванию. Это может привести к пагубным последствиям для волос. Парикмахер-колорист Дмитрий Азаров рассказал, какие ошибки допускают знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк записала забавное видео в купальнике в первый день лета.