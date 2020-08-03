Виторган без штанов поделился рассказом о колоноскопии — фото
Фолловеры бывшего мужа Ксении Собчак оценили его футболку с забавной надписью.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: Instagram @mvitorgan
Актер Максим Виторган опубликовал на своей странице в Instagram короткую заметку о жизни, сопроводив ее вызывающим снимком. На фотографии актер стоит с душем в руке, прикрывая интимные места белой футболкой с надписью «совет свой себе посоветуй».
В заметке Виторган рассказал о случае, произошедшем в очереди на колоноскопию. История написана от третьего лица, ставшего свидетелем диалога двух родственников. Пожилой мужчина сравнил очередь на процедуру с течением самой жизни, после чего исчез со своим сыном в процедурном кабинете. Очевидец произошедшего, как написал режиссер, остался один, став набирать что-то в телефоне.
Виторган хотел поделиться философией жизни, но сама история практически не тронула фолловеров. Их больше заинтересовала футболка, в которой актер предстал на фотографии.
«Где найти такую футболку, а? Очень нужно!» — пишет одна из подписчиц.
«Футболка классная», — прокомментировала другая.
Один из пользователей отметил, что в тексте автора чувствуется небольшая грусть. После расставания с Ксенией Собчак, несмотря на новый роман с Нино Нинидзе, пользователи все чаще обращают внимание на депрессивные настроения актера.
Ранее 5-tv сообщал о том, что Максим Виторган затроллил Собчак.
Читайте также
57%
0.73 87.23
-0.06
Нашли ошибку?