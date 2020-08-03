Актер Максим Виторган опубликовал на своей странице в Instagram короткую заметку о жизни, сопроводив ее вызывающим снимком. На фотографии актер стоит с душем в руке, прикрывая интимные места белой футболкой с надписью «совет свой себе посоветуй».

В заметке Виторган рассказал о случае, произошедшем в очереди на колоноскопию. История написана от третьего лица, ставшего свидетелем диалога двух родственников. Пожилой мужчина сравнил очередь на процедуру с течением самой жизни, после чего исчез со своим сыном в процедурном кабинете. Очевидец произошедшего, как написал режиссер, остался один, став набирать что-то в телефоне.

Виторган хотел поделиться философией жизни, но сама история практически не тронула фолловеров. Их больше заинтересовала футболка, в которой актер предстал на фотографии.

«Где найти такую футболку, а? Очень нужно!» — пишет одна из подписчиц.

«Футболка классная», — прокомментировала другая.

Instagram @mvitorgan

Один из пользователей отметил, что в тексте автора чувствуется небольшая грусть. После расставания с Ксенией Собчак, несмотря на новый роман с Нино Нинидзе, пользователи все чаще обращают внимание на депрессивные настроения актера.

Ранее 5-tv сообщал о том, что Максим Виторган затроллил Собчак.