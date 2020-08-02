Видео: Телеведущую зверски избили и пытались изнасиловать в поезде при ее сыне
Нападение произошло, когда женщина возвращалась домой вместе с ребенком.
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Фото, видео: Facebook @anastaisha.lygova
Украинскую телеведущую Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь — Киев. Как рассказала женщина на своей странице в Facebook, это произошло на глазах ее шестилетнего сына.
По словам Луговой, она ехала в купе вместе с ребенком. В три часа ночи она проснулась от того, что неизвестный мужчина в одних трусах ворвался в ее купе, начал душить и бить ее по голове. Телеведущая начала кричать, разбудила ребенка, который стал умолять нападавшего перестать бить его мать. После этого мужчина снял трусы и пытался уже в более спокойной манере добиться расположения телеведущей. Она воспользовалась ситуацией и предложила перейти в другое купе, чтобы ребенок ничего не увидел.
Оказавшись в другом купе, мужчина продолжил домогаться. Однако спустя какое-то время, Луговая снова услышала, как кричит ее сын и попросила злоумышленника отпустить ее, чтобы она могла успокоить ребенка. После того как она покинула насильника, ей вместе с сыном удалось сбежать в другой вагон и спастись.
Сейчас телеведущая находится в безопасности у себя дома. Нападавшего, по ее словам, задержали. Им оказался трижды судимый уроженец Запорожья. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося, злоумышленник находится под стражей. В свою очередь Анастасия Луговая пытается залечить раны — все ее лицо покрыто гематомами и ссадинами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о неудачном свидании в Москве, которое закончилось изнасилованием.
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