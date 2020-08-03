Емкости с нефтепродуктами полыхают в Волгограде

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Светлана Шевченко
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Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Емкости с нефтепродуктами полыхают в Волгограде

Фото: ТАСС / Рогулин Дмитрий

Экстренные службы Волгограда борются с огнем в полыхающих емкостях на юге города. Об этом сообщают РИА Новости.

Также загорелся расположенный рядом с ними деревянный ангар. Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что на улице Вилянской происходит горение двух емкостей с нефтепродуктами пять кубических метров и деревянного ангара на площади около 200 квадратных метров», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

В настоящее время пожар локализован. Предварительно, пострадавших нет.

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