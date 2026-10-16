Пятый канал продолжает акцию «День Добрых дел» для 15-летней Арианы

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Девочка может полностью ослепнуть из-за опухоли.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»! 15-летняя Ариана из Сургута может полностью ослепнуть из-за коварной опухоли.

Левый глаз школьницы уже не видит. Под угрозой — второй. Спасти зрение готовы врачи из Петербурга.

Зрителям Пятого канала почти удалось собрать необходимую для этого сумму. Нужно еще совсем немного.

Для того, чтобы помочь, достаточно навести камеру на QR-код на экране, затем перейти на сайт, выбрать для себя наиболее удобный способ оплаты и ввести нужную сумму.

Спасибо Вам огромное.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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