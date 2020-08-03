В России могут усложнить правила въезда трудовых мигрантов

В России могут усложнить процедуру предоставления трудовым мигрантам права на работу. Как сообщает ТАСС, такой сценарий развития событий обсуждался на заседании Совета безопасности РФ.

Предлагается выдавать иностранным гражданам право на въезд только в том случае, если работодатель недвусмысленно подтвердил прием человека на работу.

Поводом к обсуждению такой идеи стали данные МВД о частых случаях нарушения общественного порядка трудовыми мигрантами. Они были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях. В Совбезе считают их веским поводом, чтобы задуматься об ужесточении правил предоставления работы. Рассматривается даже возможность возложить полную ответственность за иностранного сотрудника на работодателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана.