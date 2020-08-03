В России могут усложнить правила въезда трудовых мигрантов

|
Алина Потёмкина
67

Мера рассматривается в связи с частным нарушением общественного порядка иностранными гражданами.

В России могут усложнить правила въезда трудовых мигрантов

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

В России могут усложнить процедуру предоставления трудовым мигрантам права на работу. Как сообщает ТАСС, такой сценарий развития событий обсуждался на заседании Совета безопасности РФ.

Предлагается выдавать иностранным гражданам право на въезд только в том случае, если работодатель недвусмысленно подтвердил прием человека на работу.

Поводом к обсуждению такой идеи стали данные МВД о частых случаях нарушения общественного порядка трудовыми мигрантами. Они были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях. В Совбезе считают их веским поводом, чтобы задуматься об ужесточении правил предоставления работы. Рассматривается даже возможность возложить полную ответственность за иностранного сотрудника на работодателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.16
0.73 87.23
-0.06
ТОП-4 знака зодиака, которым проще других добиться известности

Последние новости

18:49
Самолет ООН совершил жесткую посадку в Мали
18:45
Жену расчлененного Картрайта задерживали по подозрению в употреблении наркотиков
18:42
Эксперт объяснил причины запрета пополнения анонимных электронных кошельков
18:36
Экс-сотрудника ФСИН подозревают в убийстве двух человек и ранении еще двоих
18:31
Роза Сябитова: «Боязнь серьезных отношений у мужчин — это миф!»
18:30
В Рособрнадзоре назвали число лидеров по результатам ЕГЭ в 2020 году

Сейчас читают

Видео: Волочкова взяла на очередное заседание в суд балетную пачку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок