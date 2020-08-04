Топурия дразнит фанатов снимками с отдыха, не раскрывая места своего пребывания

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Алиса Старжевская
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Поклонникам солистки А’Студио остается лишь вздыхать, глядя на шикарный морской пейзаж и огромные бутыли с вином.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; Instagram @keti_one_official

Едва в стране отменили режим самоограничения, связанный с распространением коронавируса, певица Кети Топурия поспешила на отдых поближе к морю. Уже год девушка встречается с Львом Деньговым, именно с ним она отправилась греться на солнце, взяв с собой дочку от первого брака Оливию.

Экс-возлюбленной Гуфа есть чем похвастаться, помимо идеальных отношений с бизнесменом. Свои длинные ноги Кети умело подчеркивает с помощью коротких юбочек. Платье в цветочек с глубоким декольте на загорелое тело поистине взволновало фанатов, во многом из-за шикарного ночного морского пейзажа.

Instagram @keti_one_official

«Красотка»

«Шикарная»

«Сочная», — расхвалили певицу фолловеры.

Место отдыха Топурия тщательно скрывает, но фанаты предполагают, что влюбленные отдыхают на Миконосе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кети Топурию заподозрили в продаже одежды с AliExpress.

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