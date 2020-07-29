Кети Топурию заподозрили в продаже одежды с AliExpress

Собственный бренд одежды Кети Топурии пользуется популярностью у состоятельных модников. Солистка A’Studio давно зарекомендовала себя как создатель интересных выходных нарядов и успешная бизнес-леди. На своей странице в Instagram певица регулярно размещает посты, в которых рекламирует вещи из своей линейки.

Не осталась без внимания подписчиков и новая летняя коллекция Топурии. Однако в комментариях многие поклонники заметили, что представленные артисткой сарафаны подозрительно похожи на те, что продают на виртуальной площадке AliExpress. С той лишь разницей, что в интернет-магазине аналогичные вещи стоят в 15 и даже 30 раз дешевле. Если китайские продавцы просят за товар в среднем от 500 до тысячи рублей, то в магазине Топурии обновка обойдется в 15 тысяч.

Instagram @keti_one_official, aliexpress.ru

«У меня такое платье было в 2013 году, все лето бегала»;

«Я такие платья вижу с 2005 по 2019 год каждое лето. Что же в нем такого уникального, кроме плагиата?»

«Так это же платье на „алике“, 1,3 тысячи рублей стоит»;

«Перепродавать платья с „алика“ в 15 раз дороже… ну и позорище», — негодуют пользователи.

Instagram @keti_one_official, aliexpress.ru

Сама Топурия оставляет такие отзывы без ответа. Что послужило ей источников вдохновения при создании очередной коллекции, юзерам остается только гадать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия разместила в микроблоге фото в ультра-мини.