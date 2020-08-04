Беспилотный бомбардировщик «Охотник» поступит на вооружение в ВВС РФ в 2024 году

В ближайшее время нашу авиационную отрасль ожидает сразу несколько премьер. Об этом Владимиру Путину рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации. По словам Юрия Слюсаря, эти самолеты станут достойными конкурентами иностранным машинам.

«В периметр Объединенной авиастроительной компании входит шесть наших крупных, известных на весь мир компаний. Хотел бы услышать, как выстраивается работа по каждой из этих линий и, конечно, по новым продуктам, новым летательным аппаратам», — обратился к руководителю авиакорпорации президент РФ.

«Мы оперативно с коллегами из Министерства обороны, Министерства промышленности и торговли подготовили и утвердили решение, которое фактически вдвое увеличило загрузку наших военных предприятий. Су-35, на наш взгляд, это лучший самолет. Конечно, продвижение его на внешний рынок сопряжено с большим количеством сложностей, наши коллеги-конкуренты зачастую используют, на наш взгляд, нечестную конкуренцию и помимо честной и конкурентной борьбы используют прямое давление — и политическое, и санкционное, и персонализированное. Но наша техника лучшая», — рассказал Юрий Слюсарь.

Также на встрече обсудили ударный беспилотник «Охотник». Новейший дрон — один из самых больших в мире, и при этом он практически «невидим» для радаров. Серийная поставка «Охотника» начнется уже в 2024 году.

Кроме того Юрий Слюсарь доложил президенту о машинах, которые встанут на крыло до конца этого года. Речь о модернизированном Ту-95-м, новейшем пассажирском лайнере МС-21 и всепогодном — Ил-114–300, он должен совершить в сентябре свой первый полет.