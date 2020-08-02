«Неужели это правда?!» — Самбурская анонсировала новый сезон «Универа»

|
Алиса Старжевская
61

Поклонники сериала в восторге и уже строят теории о сюжете новых серий.

Фото, видео: Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская объявила о начале съемок сериала «Универ. 10 лет спустя». Как передает Teleprogramma.pro, в работе над продолжением задействован основной костяк команды сериала.

Актриса выложила сувенирную тарелку, расписанную в честь начала съемок, на своей странице в Instagram. На ней указана большая часть съемочной команды: продюсеры, актеры, режиссеры и операторы. Так, к своим ролям помимо Самбурской вернутся Арарат Кещян, Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Анна Кузина и Сергей Пиоро. Таким образом, фанаты увидят практически всех любимых персонажей из предыдущих сезонов «Универ. Новая общага». Единственный актер, который не указан на тарелке — Виталий Гогунский, который с самых первых серий исполнял роль Кузи.

Продюсерами выступают Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков — именно они были ответственны за предыдущие сезоны «Универа».

Instagram @samburskaya

Подписчики актрисы пришли в восторг от таких новостей. Они пишут, что очень рады продолжению, не верят своим глазам и уже предполагают, как же будет развиваться сюжет новых серий, когда персонажи стали старше на десять лет.

«Мой любимый сериал!!!!!! До сих пор старые серии смотрю. Жду не дождусь»

«Детишки будут?»

«Обожаю! Я до сих пор пересматриваю старые серии, когда есть время! Ура! Неужели это правда и скоро действительно выйдут новые серии моего любимого „Универа“? Жду!!!»

«Только недавно вспоминала вас, и грустила, что „Универа“ больше не будет, и тут такая новость! Спасибо, ребята, мы все очень рады, удачных съемок вам, мы с вами», — делятся эмоциями поклонники.

Сериал «Универ» вышел в эфир в летом 2008 года. После пяти успешных сезонов проект получил частично прямое продолжение «Универ. Новая общага»: некоторые из старых актеров вернулась к своим ролям, но появились и новые персонажи. В обновленном составе сериал просуществовал до 2018 года. «Универ» считается одним из самых успешных и продолжительных ситкомов на российском телевидении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал мнение Виталия Гогунского о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:04
Власть неконтролируемых эмоций: астрологический прогноз на первую неделю августа
20:49
Сигаретам — бой! В Минздраве предложили неожиданный способ борьбы с курением
20:36
«Неужели это правда?!» — Самбурская анонсировала новый сезон «Универа»
20:23
Грандиозное шоу! В Чехове с размахом отметили 90-летие со дня основания ВДВ
20:02
Видео: Телеведущую зверски избили и пытались изнасиловать в поезде при ее сыне
19:48
Сябитова рассказала, почему вне работы не общается с Гузеевой и Володиной

Сейчас читают

Узнай свою судьбу! Что сулит разным знакам зодиака полнолуние 3 августа?
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
Российские пограничники остановили корвет НАТО в Черном море одним сообщением

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок