Актриса Настасья Самбурская объявила о начале съемок сериала «Универ. 10 лет спустя». Как передает Teleprogramma.pro, в работе над продолжением задействован основной костяк команды сериала.

Актриса выложила сувенирную тарелку, расписанную в честь начала съемок, на своей странице в Instagram. На ней указана большая часть съемочной команды: продюсеры, актеры, режиссеры и операторы. Так, к своим ролям помимо Самбурской вернутся Арарат Кещян, Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Анна Кузина и Сергей Пиоро. Таким образом, фанаты увидят практически всех любимых персонажей из предыдущих сезонов «Универ. Новая общага». Единственный актер, который не указан на тарелке — Виталий Гогунский, который с самых первых серий исполнял роль Кузи.

Продюсерами выступают Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков — именно они были ответственны за предыдущие сезоны «Универа».

Instagram @samburskaya

Подписчики актрисы пришли в восторг от таких новостей. Они пишут, что очень рады продолжению, не верят своим глазам и уже предполагают, как же будет развиваться сюжет новых серий, когда персонажи стали старше на десять лет.

«Мой любимый сериал!!!!!! До сих пор старые серии смотрю. Жду не дождусь»

«Детишки будут?»

«Обожаю! Я до сих пор пересматриваю старые серии, когда есть время! Ура! Неужели это правда и скоро действительно выйдут новые серии моего любимого „Универа“? Жду!!!»

«Только недавно вспоминала вас, и грустила, что „Универа“ больше не будет, и тут такая новость! Спасибо, ребята, мы все очень рады, удачных съемок вам, мы с вами», — делятся эмоциями поклонники.

Сериал «Универ» вышел в эфир в летом 2008 года. После пяти успешных сезонов проект получил частично прямое продолжение «Универ. Новая общага»: некоторые из старых актеров вернулась к своим ролям, но появились и новые персонажи. В обновленном составе сериал просуществовал до 2018 года. «Универ» считается одним из самых успешных и продолжительных ситкомов на российском телевидении.

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