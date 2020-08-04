От Польши ждут ответа по поводу сноса памятника Рокоссовскому

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Неизвестные похитили статую в ночь на 30 июля с муниципального кладбища, где похоронены солдаты Красной Армии, погибшие во время Великой Отечественной войны.

Фото, видео: 5-tv.ru

Посольство России в Варшаве направило письма протеста польским властям по факту осквернения памятника советскому маршалу Константину Рокоссовскому в Легнице. Ответа от МИД и министерства культуры пока не поступало. Не нашли до сих пор польские полицейские и самих вандалов.

Напомню, неизвестные похитили статую в ночь на 30 июля с муниципального кладбища, где похоронены солдаты Красной Армии, погибшие во время Великой Отечественной. Бронзовый монумент был обнаружен позже. Уже без головы.

Сразу после инцидента МИД России выразило возмущение глумлением над монументом, отметив, что в Польше уже поставили «на поток» осквернение памятников советским воинам-освободителям.

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