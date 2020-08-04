Получившая $5 миллиардов Белоруссия названа основным заемщиком Евразийского фонда стабилизации и развития
По данный ЕФСР, средства предназначены для поддержания бюджета страны.
Фото: ТАСС / Федосенко Наталия
Основным заемщиком средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) стала Белоруссия. Ей было выделено два кредита на общую сумму пять миллиардов долларов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт фонда. Уточняется, что средства предназначены для поддержания бюджета страны.
Кроме того, Таджикистану ЕФСР одобрил заем в размере 50 миллионов долларов сроком на 20 лет под 1% годовых. Эти средства будут направлены на социальную поддержку и обеспечение стабильности финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Об этом рассказал журналистам министр финансов РФ, председатель совета ЕФСР Антон Силуанов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто помогает российскому экспорту выдержать финансовую оборону.
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