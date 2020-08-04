Получившая $5 миллиардов Белоруссия названа основным заемщиком Евразийского фонда стабилизации и развития

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Марина Неруцких
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По данный ЕФСР, средства предназначены для поддержания бюджета страны.

Получившая $5 миллиардов Белоруссия названа основным заемщиком Евразийского фонда стабилизации и развития

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Основным заемщиком средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) стала Белоруссия. Ей было выделено два кредита на общую сумму пять миллиардов долларов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт фонда. Уточняется, что средства предназначены для поддержания бюджета страны.

Кроме того, Таджикистану ЕФСР одобрил заем в размере 50 миллионов долларов сроком на 20 лет под 1% годовых. Эти средства будут направлены на социальную поддержку и обеспечение стабильности финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Об этом рассказал журналистам министр финансов РФ, председатель совета ЕФСР Антон Силуанов.

Евразийский фонд стабилизации и развития — это региональный финансовый механизм для поддержки экономик государств-участников. Фонд был учрежден для преодоления неблагоприятных кризисных последствий, поддержания долгосрочной устойчивости и содействия объединения экономик его членов. Финансовую поддержку ЕФСР в виде инвестиционных и финансовых кредитов, а также грантов, помимо Белоруссии и Таджикистана, получают Киргизская Республика и Республика Армения.

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