Кто помогает российскому экспорту выдержать финансовую оборону

Финансовую оборону в период пандемии предприятиям помогает держать российский экспортный центр (РЭЦ).

Льготное кредитование получили не только гиганты рынка — КАМАЗ, Уральский медеплавильный завод, но и ряд малых предприятий по всей стране. Это помогло компаниям, ориентированным на экспорт, даже в условиях кризиса успешно выполнить все заказы…

Роман Ишмухаметов о новых возможностях в финансовой поддержке.

Новая партия электробусов от КАМАЗа почти готова к отправке в столицу. Эти бесшумные и экологичные гибриды автобуса и троллейбуса пришлись по душе москвичам. Сейчас в столице курсирует 380 таких машин, но уже к концу года — их количество увеличиться до шестисот.

Самые известные российские тяжелые грузовики — востребованы не только у нас, но и в Азии, на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке. Только в прошлом году из 35 тысяч произведенных грузовиков пять тысяч отправились за рубеж.

Пандемия поставила на паузу многие производства, и чтобы не потерять набранный до этого темп, без поддержки не обойтись даже гигантам. На помощь КАМАЗу пришел российский экспортный центр, предоставив финансирование — в размере почти двух миллиардов рублей на пополнение оборотных средств, чтобы концерн смог выполнить обязательства по международным контрактам.

«Без помощи ЭКСАРА, без помощи РЭЦ — нам не обойтись. Тем более, что только за первое полугодие — мы нарастили продажи на экспорт на 37% от результата прошлого года. Без поддержки российского экспортного центра нам никак нельзя», — говорит генеральный директор АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» Рафаил Гафеев.

Российский экспортный центр — и создан был для того, чтобы помогать отечественным не сырьевым предприятиям завоевывать иностранные рынки, находить новых клиентов. Российский экспорт даже в условиях пандемии показывает рост в пять процентов.

«В условиях глобального кризиса и пандемии растут риски. Если растут риски, то экспортеры и банки, финансирующие экспорт, больше обращаются за нашей поддержкой. С точки зрения посткоронавирусного периода компаниям интересно, во-первых, поддержать те рынки, на которых они уже присутствуют. Для этого им нужно конкурентоспособное финансирование и помощь в представлении выгодных условий для покупателей, а также поиск новых рынков, новых ниш», — считает старший вице-президент АО РЭЦ и генеральный директор АО ЭСКАР Никита Гусаков.

Этот медеплавильный завод — крупнейший на Урале, в год производит 150 тысяч тонн металла, и где работают три тысячи человек, тоже получил поддержку от российского экспортного центра. Десять миллиардов рублей такого нужного сейчас многим промышленным предприятиям кредита по льготным ставкам.

В целом, за время пандемии востребованность льготного финансирования со стороны российских экспортеров выросла на 30 процентов. Важно, что поддержка оказывается не только крупным компаниям, но и малым предприятиям.

А потому работа российского экспортного центра помогает нашим не сырьевым компаниям пережить финансовую турбулентность, вызванную пандемией.