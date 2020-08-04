Фото: как выглядела жена советского хоккеиста Валерия Харламова, погибшая вместе с ним в ДТП

Советский хоккеист Валерий Харламов и его будущая супруга Ирина Смирнова познакомились банально — в ресторане «Россия». Спортсмен тогда уже был звездой, а девушка — обычной студенткой. Несмотря на социальный статус, нападающий ЦСКА и сборной СССР пригласил юную особу на танец и после застолья в заведении отвез домой.

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Примечательно, что Ирина Смирнова не сразу признала в Валерии Харламове всесоюзную знаменитость. Хоккеист во время знакомства сказал, что работает таксистом. Девушка узнала кем является ее ухажер только в определенный момент. Она случайно увидела форварда по телевизору.

Когда дело дошло до свадьбы, мать Ирины Смирновой была категорически против. Женщину смущала разница в возрасте влюбленный — Валерию Харламову на тот момент было 27 лет, а его избраннице всего лишь 19. Вскоре выяснилось, что будущие супруги ждут ребенка. Бракосочетание состоялось спустя восемь месяцев после рождения сына Александра 14 мая 1976 года. Чуть позже у пары родилась дочь Бегонита.

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Менее чем через две недели Харламовы едва не погибли в автоаварии. Семья возвращалась из гостей по Ленинградскому шоссе, и Валерий решил обогнать медленно идущий грузовик. Во время маневра навстречу машине хоккеиста выскочило такси. Спортсмен резко вывернул влево, автомобиль слетел с дороги и врезался в столб.

Валерий Харламов получил двухлодыжечный оскольчатый перелом правой голени, перелом двух ребер, сотрясение мозга и множество ушибов. По счастливой случайности его жена Ирина не пострадала. После длительного восстановления и уговоров врачей завершить карьеру хоккеист вновь вышел на лед.

Спустя пять лет на той же трассе произошло ДТП, которое стало фатальным. 27 августа 1981 года Валерий Харламов, его жена Ирина и ее двоюродный брат Сергей возвращались домой с дачи. За рулем «Волги» с госномером «00-17 ММБ» по невыясненным причинам сидела супруга звезды советского хоккея, которая была не очень опытным водителем. В определенный момент женщина не справилась с управлением, и машина на полном ходу влетела боком под «ЗИЛ». В результате полученных травм все, кто находился в «Волге» скончались на месте. Похороны погибших состоялись 31 августа 1981 на Кунцевском кладбище в Москве.

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