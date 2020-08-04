Очень личная история: врачи читают письма родителей недоношенным малышам

На необычный эксперимент пошли в кемеровской областной больнице: малышам, которые родились раньше срока, медсестры читают письма от родителей. Врачи уверены: такая терапия поможет детям справиться с самым сложным периодом в их пока еще маленькой жизни. В инкубаторах созданы все необходимые условия, чтобы новорожденные окрепли, но родительское тепло ничем не заменишь.

Каждое письмо – очень личная история. Словами можно обнять, поцеловать, приласкать, спасти. И пусть кто-то скажет - малыши в этом возрасте ничего не осознают – главное, не в этом.

Роман Ишмухаметов вместе с малышами слушал письма от мамы и папы.