Ирина Пегова призналась, что «балдеет» от своей новой прически — фото
Актриса в восторге от перемен в своей внешности, но при этом интересуется мнением поклонников по этому поводу.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @pegovairina
Актриса Ирина Пегова похвасталась поклонникам новой прической. В Instagram она выложила несколько кадров с очередных съемок, где позирует в галстуке пионервожатой.
«Как вам челка??? Мне очень нравится, я балдею…» — призналась Пегова.
Фанаты в большинстве одобрили смену имиджа артистки. Многие отмечали, что ей к лицу любой образ, какой бы она ни примерила.
«Непривычно. Очень в стиле пионервожатых»
«Вы в любом образе сногсшибательная!»
«Интересная, озорная»
«Красотка!» — расхваливали Пегову почитатели.
Однако некоторые внимательные подписчицы предостерегли актрису от перехода к новой прическе на постоянной основе.
«На фото отлично с челкой. Но мне кажется, каждому возрасту свое. Сейчас вы роскошная молодая женщина, а не тетка, которая пытается молодиться… Челка добавит тень на лице и прорисует даже совсем мелкие морщины», — беспокоились фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова поведала о влюбленности.
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