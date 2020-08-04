Актриса Ирина Пегова похвасталась поклонникам новой прической. В Instagram она выложила несколько кадров с очередных съемок, где позирует в галстуке пионервожатой.

«Как вам челка??? Мне очень нравится, я балдею…» — призналась Пегова.

Instagram @pegovairina

Фанаты в большинстве одобрили смену имиджа артистки. Многие отмечали, что ей к лицу любой образ, какой бы она ни примерила.

«Непривычно. Очень в стиле пионервожатых»

«Вы в любом образе сногсшибательная!»

«Интересная, озорная»

«Красотка!» — расхваливали Пегову почитатели.

Однако некоторые внимательные подписчицы предостерегли актрису от перехода к новой прическе на постоянной основе.

«На фото отлично с челкой. Но мне кажется, каждому возрасту свое. Сейчас вы роскошная молодая женщина, а не тетка, которая пытается молодиться… Челка добавит тень на лице и прорисует даже совсем мелкие морщины», — беспокоились фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова поведала о влюбленности.