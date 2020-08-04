Ирина Пегова призналась, что «балдеет» от своей новой прически — фото

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Алина Потёмкина
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Актриса в восторге от перемен в своей внешности, но при этом интересуется мнением поклонников по этому поводу.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @pegovairina

Актриса Ирина Пегова похвасталась поклонникам новой прической. В Instagram она выложила несколько кадров с очередных съемок, где позирует в галстуке пионервожатой.

«Как вам челка??? Мне очень нравится, я балдею…» — призналась Пегова.

Instagram @pegovairina

Фанаты в большинстве одобрили смену имиджа артистки. Многие отмечали, что ей к лицу любой образ, какой бы она ни примерила.

«Непривычно. Очень в стиле пионервожатых»

«Вы в любом образе сногсшибательная!»

«Интересная, озорная»

«Красотка!» — расхваливали Пегову почитатели.

Однако некоторые внимательные подписчицы предостерегли актрису от перехода к новой прическе на постоянной основе.

«На фото отлично с челкой. Но мне кажется, каждому возрасту свое. Сейчас вы роскошная молодая женщина, а не тетка, которая пытается молодиться… Челка добавит тень на лице и прорисует даже совсем мелкие морщины», — беспокоились фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова поведала о влюбленности.

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