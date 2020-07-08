«Боюсь спугнуть»: Ирина Пегова поведала о влюбленности

ИринаПегова — одна из самых улыбчивых и позитивных актрис отечественного кино. После развода с актером и кинорежиссером Дмитрием Орловым она не стала унывать и впадать в депрессию, с головой погрузившись в новые проекты в театре и кино.

Свою личную жизнь актриса тщательно скрывает от посторонних глаз, но недавно, отвечая на вопрос о наличии в ее жизни влюбленности, Пегова завуалированно намекнула, что ее сердце не свободно.

«У меня есть интерес. Это не значит, что я влюблена или не влюблена. Боюсь ошибиться, спугнуть», — рассказала 42-летняя Пегова в интервью 7Дней.ru.

Актриса призналась, что для того, чтобы быть счастливой ей не нужно выходить замуж. По ее мнению, семейный статус никак не влияет на внутреннее ощущение гармонии и радости.

«У меня нет семьи, я счастлива. Я развелась и стала счастливой. Это мой случай. Я была счастлива и до замужества, и в замужестве, и после замужества», — сообщила заслуженная артистка.

Тем не менее, как заявила Пегова, если на ее пути встретится достойный мужчина, она не побоится первой признаться ему в своих чувствах.

Ирина Пегова прожила в браке с Дмитрием Орловым шесть лет и за это время родила дочку Татьяну. В 2011 году пара сообщила о разводе, который получил широкую огласку из-за раздела совместного имущества бывших супругов через суд. После расставания с Орловым Пеговой приписывали романы с танцором Евгением Раевым, а также с актером Сергеем Кемпо, но эти слухи так и не подтвердились, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал, что ИринаПеговаа заявила об окончании «постельного режима».