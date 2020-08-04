Как понять, почему плачет грудной ребенок?

После рождения ребенка мамам бывает трудно понять, чего хочет ребенок и что пытается сообщить. Давайте разберемся в сигналах малыша и в том, как правильно определить причину детского беспокойства.

Когда ребенок плачет, он пытается сообщить о проблеме. Как правило, это какие-то боли, колики, либо банальный голод. Отличить одну причину от другой несложно.

Боль

Если малыш при плаче поджимает ножки и корчит личико, то у него, вероятнее всего, боли в кишечнике. В данном случае необходимо расположить ребенка в позу для высаживания, а затем прижать малыша к груди.

Нужно постараться успокоить малыша, прижать к груди и погладить, чтобы он почувствовал себя под защитой.

Колики

Одна из самых частых проблем ребенка — так называемые колики. Связаны они либо с чрезмерным газообразованием, либо с необходимостью опорожнить кишечник. Новорожденные дети плохо контролируют работу сфинктера и не могут заставить его сокращаться — потребуется ваша помощь. Ранее 5-tv рассказывал, как правильно держать малыша при коликах.

Голод

А вот как понять, что ваш малыш недоедает, немного сложнее. Следите за весом и тем, как часто малыш писает. Нормой считается около десяти хождений «по-маленькому» в день, а также стабильный набор веса на 125 граммов в неделю. Взвешиваться нужно в одно и то же время. Если грудничок не добирает в весе, необходимо посоветоваться с педиатром.

Бывает, что малыш начинает вредничать к вечеру и не может заснуть. Причина может крыться в стрессе. Обилие информации или долгая прогулка могли заставить грудничка переживать. В этой ситуации нужно укачивать чадо в темном месте, крепко прижимая к себе. Плотно запеленайте ребенка, имитируя внутриутробное состояние. Следующим вечером уложите ребенка пораньше, чтобы уберечь от излишних впечатлений, рекомендует журнал Lisa.