В Белоруссии объявили о начале плановых военных сборов

Минобороны Белоруссии объявило о старте в Витебской области плановых сборов военнообязанных с 11 августа. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель оборонного ведомства Наталья Гаврусик.

«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно», — пояснила она, добавив, что это происходит с различной продолжительностью и регулярностью в течение года.

Гаврусик при этом подчеркнула, что получение военнообязанным повестки совершенно не означает мобилизацию. Это может быть связано и с актуализацией документов и баз данных, что является обычной работой военкоматов.

Информация о военных сборах в Белоруссии на границе с Россией ранее появилась в ряде Telegram-каналов, которые сообщали, что явиться в пункты сбора получившим повестку необходимо 10 августа — на следующий день после выборов президента.