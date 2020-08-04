В Белоруссии объявили о начале плановых военных сборов
Мобилизация военнослужащих начнется 11 августа и пройдут в приграничной с Россией Витебской области.
Фото: ТАСС / Федосенко Наталия
Минобороны Белоруссии объявило о старте в Витебской области плановых сборов военнообязанных с 11 августа. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель оборонного ведомства Наталья Гаврусик.
«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно», — пояснила она, добавив, что это происходит с различной продолжительностью и регулярностью в течение года.
Гаврусик при этом подчеркнула, что получение военнообязанным повестки совершенно не означает мобилизацию. Это может быть связано и с актуализацией документов и баз данных, что является обычной работой военкоматов.
Информация о военных сборах в Белоруссии на границе с Россией ранее появилась в ряде Telegram-каналов, которые сообщали, что явиться в пункты сбора получившим повестку необходимо 10 августа — на следующий день после выборов президента.
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