В Берлине неизвестные напали на инкассаторов возле банка

Предварительно, трое неизвестных напали на автомобиль инкассаторов возле банка в Берлине. Сообщается, что были слышны выстрелы, служебный автомобиль в настоящее время полыхает. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Aktuell sind unsere Kolleg. in #Wilmersdorf im Bereich #Bundesplatz/Detmolder Str. im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen soll dort ein Überfall auf einen Geldtransporter stattgefunden haben.

Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig.#Update folgt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 4, 2020

Как сообщает Bild, один человек пострадал. Нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция оцепила район Вильмесдорф. Информация уточняется.

Местные СМИ сообщают, что это не единственное нападение на перевозчиков денег. Последнее было на прошлой неделе в пятницу, но попытка была безуспешной.