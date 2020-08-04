В Берлине неизвестные напали на инкассаторов возле банка

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Светлана Шевченко
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Местные СМИ сообщают об одном пострадавшем.

В Берлине неизвестные напали на инкассаторов возле банка

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsin

Предварительно, трое неизвестных напали на автомобиль инкассаторов возле банка в Берлине. Сообщается, что были слышны выстрелы, служебный автомобиль в настоящее время полыхает. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Как сообщает Bild, один человек пострадал. Нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция оцепила район Вильмесдорф. Информация уточняется.

Местные СМИ сообщают, что это не единственное нападение на перевозчиков денег. Последнее было на прошлой неделе в пятницу, но попытка была безуспешной.

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