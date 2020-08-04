В Берлине неизвестные напали на инкассаторов возле банка
Местные СМИ сообщают об одном пострадавшем.
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsin
Предварительно, трое неизвестных напали на автомобиль инкассаторов возле банка в Берлине. Сообщается, что были слышны выстрелы, служебный автомобиль в настоящее время полыхает. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.
Aktuell sind unsere Kolleg. in #Wilmersdorf im Bereich #Bundesplatz/Detmolder Str. im Einsatz.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 4, 2020
Nach ersten Erkenntnissen soll dort ein Überfall auf einen Geldtransporter stattgefunden haben.
Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig.#Update folgt.
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Как сообщает Bild, один человек пострадал. Нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция оцепила район Вильмесдорф. Информация уточняется.
Местные СМИ сообщают, что это не единственное нападение на перевозчиков денег. Последнее было на прошлой неделе в пятницу, но попытка была безуспешной.
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