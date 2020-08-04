Видео: замдиректора хлебозавода облили кислотой на парковке в Подмосковье

Заместителя директора подмосковного хлебозавода облили кислотой на парковке у гипермаркета «Глобус» в Пушкино. Инцидент произошел 3 августа и попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как 58-летняя женщина стоит у своей машины. В определенный момент к ней быстро подходит мужчина и резким движением выливает, предположительно, кислоту. Пострадавшая бросает в салон авто вещи и снимает с себя верхнюю часть одежды, пропитанную агрессивной химической жидкостью. Оставшись в бюстгальтере и брюках, женщина бегом бежит по направлению к магазину, чтобы попросить помощи. Сотрудники гипермаркета вызвали бригаду медиков, после чего пострадавшую госпитализировали.

Судя по видеозаписи, злоумышленник целенаправленно поджидал «жертву» на парковке около часа. Как стало известно 5-tv.ru, женщина не смогла узнать нападавшего и назвать предположительную причину произошедшего.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова, в настоящее время идет розыск подозреваемого.

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