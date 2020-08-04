Видео: замдиректора хлебозавода облили кислотой на парковке в Подмосковье
Вопиющий инцидент произошел 3 августа неподалеку от входа в гипермаркет «Глобус» в Пушкино.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Schutt
Заместителя директора подмосковного хлебозавода облили кислотой на парковке у гипермаркета «Глобус» в Пушкино. Инцидент произошел 3 августа и попал в поле зрения камер видеонаблюдения.
На кадрах видно, как 58-летняя женщина стоит у своей машины. В определенный момент к ней быстро подходит мужчина и резким движением выливает, предположительно, кислоту. Пострадавшая бросает в салон авто вещи и снимает с себя верхнюю часть одежды, пропитанную агрессивной химической жидкостью. Оставшись в бюстгальтере и брюках, женщина бегом бежит по направлению к магазину, чтобы попросить помощи. Сотрудники гипермаркета вызвали бригаду медиков, после чего пострадавшую госпитализировали.
Судя по видеозаписи, злоумышленник целенаправленно поджидал «жертву» на парковке около часа. Как стало известно 5-tv.ru, женщина не смогла узнать нападавшего и назвать предположительную причину произошедшего.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова, в настоящее время идет розыск подозреваемого.
Ранее 5-tv.ru опубликовал подробности нападения на следователя регионального СК в Саратове.
Читайте также
94%
0.73 87.23
-0.06
Нашли ошибку?