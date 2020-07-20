Подробности нападения на следователя регионального СК в Саратове

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Василий Заика
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Инцидент произошел утром 20 июля на проходной здания ведомства на улице Григорьева.

Подробности нападения на следователя регионального СК в Саратове

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Стали известны подробности нападения на следователя СУ СК по Саратовской области. Отмечается, что инцидент произошел утром 20 июля на проходной здания ведомства на улице Григорьева.

Когда сотрудник зашел в помещение пропускного пункта, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо кислотой. Пострадавшего следователя немедленно доставили в больницу. Предполагаемый злоумышленник был задержан. Им оказался один из фигурантов уголовного дела. В ведомстве отметили, что здоровью сотрудника ничего не угрожает.

«В отношении следователя следственного управления по Саратовской области 20 июля 2020 года в утреннее время было совершено противоправное деяние. Жизни сотрудника ничего не угрожает», — цитирует РИА Новости сообщение регионального СК.

По факту произошедшего инициирована доследственная проверка. Все подробности инцидента в Следственном комитете пообещали рассказать позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователя СК облили кислотой на проходной ведомства в Саратове.

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