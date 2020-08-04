Тремя месяцами ранее молодому человеку присудили 2,5 года за вымогательство.

В Ростове-на-Дону жестоко избили блогера

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Полиция Ростова-на-Дону начала проверку по факту нападения на блогера Гаспара Авакяна. По информации источников 5-tv.ru, молодого человека избили двое неизвестных. Пострадавший находится в больнице. Ему диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга, множественные травмы лица и тела.

ВКонтакте / avakiangaspar

Как уточняет РИА Новости, в мае этого года суд приговорил Авакяна к 2,5 годам колонии-поселения по делу о четырех эпизодах вымогательства. По данным следствия, в 2018–2019 годах Авакян шантажировал директора автошколы, двух полицейских и врача одной из ростовских больниц. Правоохранители утверждали, что молодой человек вымогал у них от 30 до 200 тысяч рублей, а в случае неуплаты угрожал распространить на них компромат на YouTube.

Подсудимый обжаловал приговор и готовится к новому разбирательству в вышестоящем суде.

Ранее 5-tv.ru писал, что возбуждено уголовное дело об избиении адвоката на спектакле с Ефремовым.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
74.16
0.73 87.23
-0.06
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

14:53
Один человек погиб после жесткой посадки дельтаплана в Подмосковье
14:44
Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на одну из гор Алтая
14:44
Стали известны подробности гибели гея-тиктокера в петербургской квартире
14:33
Параплан совершил жесткую посадку в Подмосковье
14:29
Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере
14:28
Дания позволила продолжить строительство «Северного потока — 2»

Сейчас читают

Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок