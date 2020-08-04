В Ростове-на-Дону жестоко избили блогера
Тремя месяцами ранее молодому человеку присудили 2,5 года за вымогательство.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Полиция Ростова-на-Дону начала проверку по факту нападения на блогера Гаспара Авакяна. По информации источников 5-tv.ru, молодого человека избили двое неизвестных. Пострадавший находится в больнице. Ему диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга, множественные травмы лица и тела.
Как уточняет РИА Новости, в мае этого года суд приговорил Авакяна к 2,5 годам колонии-поселения по делу о четырех эпизодах вымогательства. По данным следствия, в 2018–2019 годах Авакян шантажировал директора автошколы, двух полицейских и врача одной из ростовских больниц. Правоохранители утверждали, что молодой человек вымогал у них от 30 до 200 тысяч рублей, а в случае неуплаты угрожал распространить на них компромат на YouTube.
Подсудимый обжаловал приговор и готовится к новому разбирательству в вышестоящем суде.
Ранее 5-tv.ru писал, что возбуждено уголовное дело об избиении адвоката на спектакле с Ефремовым.
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