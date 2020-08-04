Один человек погиб после жесткой посадки дельтаплана в Подмосковье

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Светлана Шевченко
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Еще один госпитализирован с травмами.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин

По информации 5-tv.ru, в результате жесткой посадки дельтаплана с мотором на авиабазе в Московской области погиб один человек. Это пилот - 37-летний Вячеслав Карерткин. Второй участник полета госпитализирован с травмами. Информация о его состоянии уточняется.

5-tv.ru

На месте работают экстренные службы.

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