Один человек погиб после жесткой посадки дельтаплана в Подмосковье
Еще один госпитализирован с травмами.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин
По информации 5-tv.ru, в результате жесткой посадки дельтаплана с мотором на авиабазе в Московской области погиб один человек. Это пилот - 37-летний Вячеслав Карерткин. Второй участник полета госпитализирован с травмами. Информация о его состоянии уточняется.
На месте работают экстренные службы.
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