Вдова Талькова предъявила иск к Азизе из-за слов, что певицу «желали мужчины»
Звездный адвокат Сергей Жорин будет защищать артистку в Останкинском суде столицы.
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Фото, видео: Instagram @aziza_info
Вдова Игоря Талькова просит суд признать недостоверными заявления Азизы о том, что ее якобы «желали» мужчины.
Как заявил адвокат певицы Сергей Жорин, вдова покойного Талькова обратилась в суд из-за высказываний Азизы о том, что рок-певец якобы занимался сутенерством. Соответствующее заявление певица сделала в эфире программы на Первом канале в июне 2019 года. Тогда Азиза рассказывала, что Тальков якобы пытался отвезти ее к криминальному авторитету для совершения действий интимного характера. Певица поведала, что музыкант повез ее на машине, а когда она отказалась ехать, он высадил ее прямо в лесу. После подобных высказываний родственники Талькова подали исковое заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Вместе с тем, по заявлению звездного адвоката, одним из исковых требований, предъявленных вдовой Талькова, стала просьба признать недействительной фразу Азизы: «Мужчины на меня реагировали однозначно. Они меня хотели». Данное высказывание также прозвучало в эфире программы.
«На предстоящем судебном заседании истец — вдова Игоря Талькова — будет доказывать, что мужчины не хотели певицу Азизу, ну а мне, в свою очередь, придется доказывать обратное. Поэтому дело предстоит быть интересным», — сказал Жорин 5-tv.ru.
Он также добавил, что среди «удивительных» вещей, которые ему довелось прочитать в исковом заявлении значится требование родственников Талькова принести извинения со стороны Азизы.
«Подобное вообще не предусмотрено в действующем законодательстве по делам данной категории, однако это есть в просительной части», — сообщил защитник.
Также родственники Талькова просят признать недостоверной информацию о том, что певец ужинал с Азизой и был «иконой» того времени. Судебное заседание по делу о клевете пройдет в Останкинском суде в пятницу 7 августа.
Известный рок-музыкант Игорь Тальков был застрелен в 1991 году перед концертным выступлением во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, за несколько минут до выступления случилась потасовка между певцом, его охранниками, концертным директором и директором Азизы. Следственный комитет установил, что Талькова убил его коммерческий директор Валерий Шляфман.
Ранее 5-tv.ru писал, что спорткомплекс Дзержинска подвл в суд на Филиппа Киркорова.
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