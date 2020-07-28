Спорткомплекс Дзержинска подал в суд на Филиппа Киркорова

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Алиса Старжевская
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С поп-короля требуют взыскать 50 тысяч рублей.

Спорткомплекс Дзержинска подал в суд на Филиппа Киркорова

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» города Дзержинска подал иск к Филиппу Киркорову. Учреждение требует взыскать с поп-короля 50 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости, иск поступил в суд 27 июля. При этом к производству он пока не принят.

Как заявили информагентству в спорткомплексе, иск связан с отменой прошлогоднего концерта певца, который должен был состояться в ноябре 2019 года. Мероприятие было отменено из-за технических неполадок, однако штрафные неустойки, прописанные в договоре, выплачены не были. Отмечается, что концерт был отменен по инициативе Киркорова.

На данный момент певец никак не прокомментировал предъявленный ему иск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая супруга Элтона Джона подала на него в суд за нарушение бракоразводного соглашения.

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