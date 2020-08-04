Кто из военнослужащих РФ будет получать ежемесячные надбавки
О росте оклада военных на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Ерешко
Российские военные будут получать больше. Об этом заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании. Глава Минобороны отметил — надбавки к окладу получат летчики, моряки, разведчики и ракетчики.
«Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%; для солдат — 120%. Надбавка затронет более 45-ти тысяч военнослужащих. В среднем ее размер составит 23 тысячи рублей в месяц», — пояснил министр.
Обсудили на селекторе и испытания стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ. Боевые возможности машины увеличены вдвое. Ультрасовременная бортовая электроника, новые двигатели и, конечно, гроздья ракет, не оставили равнодушными даже НАТО. Обновленный ракетоносец поднимется в воздух до конца августа.
В повестке совещания также Армейские международные игры, которые пройдут с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств. В них примут участие более 160 команд из 30 стран.
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