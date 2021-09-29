ТОП-10 самых глупых смертей всех времен

Глумиться над смертью, конечно грешно. Но некоторые человеческие индивиды, не имея ни малейшего намерения расставаться с жизнью, гибнут в результате настолько глупых поступков, что они, безусловно, достойны того, чтобы войти в историю и остаться в памяти потомков. Наиболее выдающиеся из них посмертно удостаиваются Премии Дарвина — виртуальной награды, которая присуждается ежегодно за «исключение ущербных генов из генофонда человечества».

Произошедшая в России история с блогером Екатериной Диденко, которая во время вечеринки по случаю своего дня рождения развлекала гостей в бассейне с сухим льдом, в результате чего три человека, включая мужа именинницы, погибли, а остальные оказались на волосок от смерти, вдохновила интернет-портал Rambler составить рейтинг самых нелепых смертей в истории человечества.

10. Поедатель кур из Камеруна

Вор Генри М’Бонго решил унести кур из одного их соседских хозяйств, но был застукан на месте. Разгневанные хозяева в наказание заставили преступника съесть украденное. Парень подавился перьями и куриной косточкой и умер от асфиксии.

9. Азартный спорщик из Великобритании

Майкл Тойе из Хемпшира всегда любил биться об заклад по любому поводу, доказывая окружающим свою правоту. Однажды его оппонент усомнился, что бензиновый растворитель, известный как уайт-спирит, действительно хорошо горит. Чтобы поставить дурака на место, Тойе не придумал ничего лучше, как облил уайт-спиритом себя и поджечь. Как можно было догадаться, азартный спорщик скончался в больнице от многочисленных ожогов.

8. Жадный обманщик из США

Один из жителей Нью-Йорка однажды попал под машину, переходя дорогу. Но ему повезло — он отделался всего парой царапин. Однако его ввел в искушение изобретательный прохожий, который шел мимо по своим делам — мужчина посоветовал пострадавшему притвориться более серьезно покалеченным, чтобы потребовать с водителя большую денежную компенсацию. Тот последовал рекомендации, и карма настигла его мгновенно — тронувшийся с места автомобиль переехал авантюриста, задавив насмерть.

7. Мстительный кролик-убийца

Фермер Винсент Карроджио однажды отправился на охоту на кроликов. Набегавшись по лесу, он прилег на опушке и заснул, положив рядом с собой заряженное ружье. Тут из зарослей вышел ушастый собрат безвинных жертв охотника и, пробегая мимо, случайно задел лапкой курок. Пуля попала в голову Карроджио, сразив его на месте.

6. Меч правосудия из прошлых веков

Немец Питер Грубер решился на ограбление музея в Бонне, но ему не повезло. Грабитель был застигнут на месте преступления полицейскими, как только проник в здание. Притер поспешил скрыться от стражей порядка за экспонатом, но, как оказалось, там его подстерегало «Орудие правосудия» — так назывался меч, который хранился в музее. Злоумышленник случайно напоролся на него.

5. Рыболов, собравшийся отпраздновать годовщину смерти тещи

Украинский рыболов решил закатить грандиозный пир, чтобы отпраздновать годовщину смерти собственной тещи. Для этого он собрался наловить как можно больше рыбы, оглушив полреки. Браконьер бросил в воду электрический кабель под напряжением, а когда богатый улов всплыл брюхом вверх, на радостях бросился собирать его, забыв вынуть провод и в итоге погиб, получив мощный заряд тока.

4. Женские тампоны против храпа

История умалчивает, кто именно надоумил британца Марка Глисона бороться с храпом с помощью женских тампонов. Известно лишь, что житель Хемпшира внял совету и, ложась спать, засунул средства гигиены, имеющие свойство разбухать от жидкости, себе в нос. Как и следовало заранее догадаться самому Глисону, от храпа он избавился навсегда, задохнувшись во сне.

3. Невероятная любовь к спорту

Одна профессиональная гимнастка на вечеринке в честь своего 17-летия решила похвастаться друзьям своими спортивными навыками, и настолько увлеклась, демонстрируя прыжки и сальто, что вылетела в окно шестого этажа. Спасти спортсменку, к сожалению, врачи не смогли.

2. Опасно будить людей внезапно

Некий брутальный мужчина из Норвегии, никогда не расстававшийся с пистолетом, однажды проснулся ночью от телефонного звонка. Привычка сыграла с ним злую шутку: вместо телефона мужчина схватил пистолет и, произнеся «алло», выстрелил себе в голову.

1. Премя Дарвина за 2020 год. Смерть в прямом эфире или «Вершина глупости»

Безусловным лидером среди претендентов на антипремию в этом году стал японец, покоривший гору Фудзи. 47-летний Тетсу Шиохара достиг террасы перед самой вершиной и… поскользнулся, снимая свое достижение на смартфон. Его последними словами были: «Подожди… Я поскользнулся!» Но даже в этот момент альпинист не выпустил из рук телефон, хотя это могло бы спасти ему жизнь. Тело Шиокара нашли на высоте трех километров — он кубарем катился вниз около 770 метров. На сайте премии Дарвина Шиохаре присудили титул «Вершина тупости».

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю жителя Белоруссии, который чуть было не попал в число претендентов на Премию Дарвина, но, к счастью, остался жив. Экстремал решил нырнуть с моста в затянутую льдом реку. Примечательно, что это случилось в день рождения ученого, в честь которого названа антипремия.