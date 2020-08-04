«Мамины ноги, папина обувь»: релаксирующую на отдыхе дочь Тимати обсуждают в сети
Пока супруга Тимати Анастасия Решетова отдыхает с сыном на Лазурном берегу, сам рэпер уехал в Грецию вместе с дочерью и мамой.
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Фото, видео: Instagram @simona280, @timatiofficial
У звездной пары Тимати и Анастасии Решетовой наступил период отпусков. Instagram звезд буквально разрываются от заморских фотографий. Накануне мама рэпера опубликовала фотографию внучки на шезлонге.
«Мамины ноги», — подписала фотографию Симона Юнусова.
«И папина обувь!» — моментально отреагировали подписчики звездной мамы и бабушки.
Кроме того, пользователи социальной сети отметили усталость шестилетней девочки. Судя по последним публикациям, дочь Тимати проводит отпуск очень активно. Алиса ежедневно тренируется в вейксерфинге. Основатель Black Star похвастался, что дочь делает заметные успехи в водном спорте.
«Моей главной целью этой поездки было увидеть этот огромный прогресс!» — подписал видео с Алисой на вейксерф доске рэпер.
Многие гадают, почему звездная чета отдыхает по раздельности, но факт остается фактом. Вот уже более недели пара находится врозь. Тимати с дочерью и мамой отдыхают в Греции, а Анастасия с сыном гостит у отца музыканта во Франции.
Ранее 5-tv сообщал о том, что Анастасия Решетова опровергла слухи о разладе в отношениях с известным рэпером.
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