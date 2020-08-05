Вечеринкой туристов на Байкале заинтересовалась прокуратура

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Светлана Шевченко
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Шумная компания баловалась пиротехникой в заповеднике.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку по факту буйного поведения туристов на озере. Шумная компания устроила вечеринку мало того, что с музыкой — так еще и с пиротехникой в заповеднике, более того в сакральном для бурятов месте.

Денис Кулага увидел обратную сторону бума внутреннего туризма.

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