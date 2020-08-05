Вечеринкой туристов на Байкале заинтересовалась прокуратура

Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку по факту буйного поведения туристов на озере. Шумная компания устроила вечеринку мало того, что с музыкой — так еще и с пиротехникой в заповеднике, более того в сакральном для бурятов месте.

Денис Кулага увидел обратную сторону бума внутреннего туризма.