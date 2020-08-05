Вечеринкой туристов на Байкале заинтересовалась прокуратура
Шумная компания баловалась пиротехникой в заповеднике.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru
Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку по факту буйного поведения туристов на озере. Шумная компания устроила вечеринку мало того, что с музыкой — так еще и с пиротехникой в заповеднике, более того в сакральном для бурятов месте.
Денис Кулага увидел обратную сторону бума внутреннего туризма.
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?