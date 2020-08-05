В России появится легальный рынок б/у автозапчастей

В России может появиться легальный рынок бывших в употреблении автомобильных запчастей. Совет Федерации выступил с предложением разрешить торговать деталями, снятых со старых машин.

Главное условие — перед этим продавцы должны получить экспертное заключение об их состоянии. Сейчас автовладельцы покупают подержанные запчасти на свой страх и риск. Гарантии качества, а значит и безопасности никто не дает.

Кроме этого предлагается запустить новую программу по утилизации автомобилей, наподобие той, которая действовала в 2010 году. Тогда владельцы сдавали старые машины и получали скидку в 50 тысяч рублей при покупке новой.