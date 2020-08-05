В России появится легальный рынок б/у автозапчастей

Эфирная новость 41

С соответствующим предложением выступил Совет Федерации.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

В России может появиться легальный рынок бывших в употреблении автомобильных запчастей. Совет Федерации выступил с предложением разрешить торговать деталями, снятых со старых машин.

Главное условие — перед этим продавцы должны получить экспертное заключение об их состоянии. Сейчас автовладельцы покупают подержанные запчасти на свой страх и риск. Гарантии качества, а значит и безопасности никто не дает.

Кроме этого предлагается запустить новую программу по утилизации автомобилей, наподобие той, которая действовала в 2010 году. Тогда владельцы сдавали старые машины и получали скидку в 50 тысяч рублей при покупке новой.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:13
Эксперт-криминалист назвал главный признак жены-убийцы
9:04
Сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в порту Бейрута, нет
8:59
За них не стыдно: пять звезд «Дома-2», которые не отметились в скандалах
8:49
Три российских города пострадали от разгула стихии за последние сутки
8:38
Криминалист назвал главный признак домашнего маньяка
8:27
В России появится легальный рынок б/у автозапчастей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Наша проблема не в том, что мы умрем от вируса»: стала известна переписка Картрайта с любовницей
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок