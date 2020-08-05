Астероид размером с два футбольных поля максимально сблизится с Землей
Небесное тело признано учеными потенциально опасным.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru
Внимание всех астрономов Земли сейчас приковано к астероиду PQ1-1. Небесное тело размером с два футбольных поля в эти минуты летит в сторону нашей планеты. И в пять часов дня по московскому времени пересечет орбиту Земли на расстоянии 13 миллионов километров, по космическим меркам — рукой подать.
Астероид относится к группе Аполлонов и, учитывая размеры, признан потенциально опасным. Впрочем, ученые уже открыли 15 тысяч подобных тел, пока ни одно из них не стало причиной крупного катаклизма.
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?