Астероид размером с два футбольных поля максимально сблизится с Землей

Внимание всех астрономов Земли сейчас приковано к астероиду PQ1-1. Небесное тело размером с два футбольных поля в эти минуты летит в сторону нашей планеты. И в пять часов дня по московскому времени пересечет орбиту Земли на расстоянии 13 миллионов километров, по космическим меркам — рукой подать.

Астероид относится к группе Аполлонов и, учитывая размеры, признан потенциально опасным. Впрочем, ученые уже открыли 15 тысяч подобных тел, пока ни одно из них не стало причиной крупного катаклизма.