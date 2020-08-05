Астероид размером с два футбольных поля максимально сблизится с Землей

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Небесное тело признано учеными потенциально опасным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Внимание всех астрономов Земли сейчас приковано к астероиду PQ1-1. Небесное тело размером с два футбольных поля в эти минуты летит в сторону нашей планеты. И в пять часов дня по московскому времени пересечет орбиту Земли на расстоянии 13 миллионов километров, по космическим меркам — рукой подать.

Астероид относится к группе Аполлонов и, учитывая размеры, признан потенциально опасным. Впрочем, ученые уже открыли 15 тысяч подобных тел, пока ни одно из них не стало причиной крупного катаклизма.

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