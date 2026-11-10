«Страшно отругала жена»: глава МИД Чехии покаялся за слова о «мужеподобных» россиянках

Глава МИД Чехии извинился за слова о хоккеистках из России после скандала дома

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка извинился за скандальное высказывание о российских хоккеистках. После заседания правительства страны он заявил, что перегнул палку, сообщают местные СМИ.

Поводом для волны критики в адрес главы ведомства стали его слова, которые он произнес в эфире CNN Prima News. Мацинка, обсуждая возможное участие россиянок на мировом первенстве по хоккею среди юниорок в Остраве, назвал хоккей мужским видом спорта и добавил, что чемпионат «обойдется без участия российских мужеподобных девушек».

Нагоняй от супруги

Министр принес извинения во время совещания кабинета министров Чехии в понедельник. Он заявил, что своими оскорблениями перегнул палку. Политик также сказал, что его заявления в штыки приняли чешские хоккеисты и весь спортивный мир. Однако больше всего за выходку Мацинке досталось от супруги.

«Меня страшно отругала жена. Она сказала, что когда наша дочь подрастет и если захочет, то запишет ее в хоккейную команду, а я буду тем, кто будет регулярно возить ее на тренировки», — отметил дипломат.

Кроме того, глава ведомства после случившегося пообщался со спортивным директором женской сборной Чехии, которая в этот момент находилась в Дании. Мацинка еще раз принес извинения за инцидент и добавил, что фразой «забил себе автогол».

Как отреагировал спортивный мир

Выходкой политика возмутились именитые чешские хоккеисты. Так, звезды клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мартин Нечас, Лукаш Достал и Адам Клапка осудили министра, назвав его идиотом, которому нет места в политике. Капитан женской национальной команды Анета Тейралова подчеркнула, что у Мацинки нет никакого уважения к женскому спорту.

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