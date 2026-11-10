Путин призвал МВД усилить борьбу с наркотиками и киберпреступностью

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 19 0

В поздравлении с профессиональным праздником глава государства также пообещал улучшать социальные и правовые гарантии сотрудников ведомства.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Путин назвал работу правоохранителей опасной и ответственной

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД повышать эффективность борьбы с преступностью, уделяя особое внимание незаконному обороту наркотиков и киберпреступлениям. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

«Граждане России рассчитывают, что органы внутренних дел будут более эффективно бороться с криминалом, в том числе с нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступлениями, укреплять общественный порядок, безопасность дорожного движения», — подчеркнул Путин.

Президент отметил положительные результаты работы ведомства по целому ряду ключевых направлений и призвал развивать достигнутые успехи.

По словам российского лидера, за последние годы расширились полномочия МВД, в том числе в оперативно-разыскной деятельности и процессуальной сфере. Также решаются вопросы кадрового обеспечения ведомства.

Путин подчеркнул, что государство продолжит совершенствовать правовые и социальные гарантии сотрудников органов внутренних дел и повышать престиж их профессии.

«Будем и дальше совершенствовать правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД, повышать престиж вашей профессии, непростой, опасной, связанной с риском для жизни, с нагрузками и огромной ответственностью», — заявил президент.

Отдельные слова благодарности глава государства адресовал ветеранам МВД. Он отметил, что своим примером они воспитали достойную смену, которая сохраняет профессиональные традиции ведомства.

Путин также поблагодарил руководство и личный состав МВД за верность служебному долгу, напряженный труд и готовность прийти на помощь людям.

Президент выразил уверенность, что сотрудники органов внутренних дел продолжат добросовестно выполнять поставленные задачи, и пожелал им и их близким всего самого доброго.

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