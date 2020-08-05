Врачи предупредили о новом опасном детском заболевании

Американское агентство «Центры по контролю и профилактике заболеваний» предупредило о новом опасном детском заболевании. По словам специалистов, неврологический синдром может спровоцировать длительный паралич и привести к смерти.

Как сообщает ФАН, речь идет о вялом миелите — воспалении спинного мозга. Этот недуг известен на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на это, до недавнего времени регистрировались только единичные случаи заболевания. В 2014 году в США от него пострадали сразу 120 детей.

С этого момента вялый миелит выявляется каждый второй год в конце лета и осенью. В 2020 году зафиксировано уже 16 случаев заболевания у детей, один из которых закончился летальным исходом. У 38 маленьких пациентов диагноз пока не подтвержден.

Неврологический синдром принято считать осложнением при вирусной инфекции. Врачи до сих пор не могут установить точную причину его возникновения. Один из самых ярких симптомов вялого миелита — мышечная слабость. В случае его появления необходимо срочно показать ребенка медикам. Паралич впоследствии развивается всего за несколько часов.

Спасти пациента и сохранить его двигательные функции может только ранняя и агрессивная физиотерапия.

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