К сожалению, дети иногда болеют, а некоторые болеют часто или, не дай Бог, долго. Законом предусмотрена финансовая поддержка государством родителей, которые вынуждены пропускать работу, ухаживая за заболевшим чадом. На какие сроки выплат и суммы пособий могут рассчитывать в такой ситуации россияне в интервью 5-tv.ru рассказала доктор юридических наук, профессор, завкафедрой трудового права и права соцобеспечения ВШЭ Марина Буянова.

По словам юриста, все зависит от возраста ребенка: если малышу нет семи лет, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается одному из родителей в течение всего периода болезни, если ребенку от семи до 15 лет — 60 дней и не больше 60 в году, а от 15 до 18 лет — не больше 45 дней в году. Сумма при этом зависит от трудового (страхового) стажа.

«Если стаж до пяти лет, то 60%, от пяти до восьми — 80%, от восьми и дальше — 100% среднего заработка», — пояснила Буянова.

Существуют также болезни, при которых сроки больничного не ограничиваются 60 днями — например, ВИЧ или онкологические заболевания. Тогда страховая компания оплатит родителям 75 дней.

«Каждый родитель может реализовать это право. Ребенок постоянно болеет, получается. То один родитель, то второй могут сменить друг друга. Один 75 дней, другой 75 дней — в общем уже 150 дней, почти полгода они имеют право», — объяснила юрист.

При этом никаких документов и справок предоставлять никуда не нужно. Основанием для выплат служит предоставленный на работу выписанный лечащим врачом больничный лист.

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