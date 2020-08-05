«Хочется разделить счастье с ним»: Седокова впервые поняла, что такое любовь

Вопрос «что такое любовь» уже не мучает Анну Седокову. Накануне 37-летняя певица сама нашла на него ответ. Пост на эту тему она выложила в Instagram, сопроводив текст на животрепещущую тему эффектным фото. На снимке артистка сидит в роскошном красном платье с глубоким декольте и туфлях в цвет.

По словам Седоковой, о том, что есть любовь, она спросила за ужином дочерей. Девятилетняя Мона еще не нашла подходящее для себя определение этого чувства. А 16-летняя Алина уже заимела на этот счет свое мнение. Но экс-солистка «ВИА Гры» не раскрыла ее секрет. Зато поделилась с поклонниками своим.

Instagram @annasedokova

«У многих из нас, поколения брошенных детей и не определившихся родителей, любовь ассоциируется с созависимостью, и мы путаем понятия. Он придет, он изменит, он сделает меня счастливой, или обратная сторона — про „я растворюсь в нем“. Мне понадобилось много лет, для того, чтоб понять, что для меня любовь. И вчера мой мужчина четко ответил на этот вопрос, отразив все мои чувства в нем. Любовь — это когда тебе хочется разделить счастье. Свое с ним. Это когда твой самый счастливый момент не так ярок без него», — написала Седокова.

«Прямо мурашки пошли, как почитала. Даже не знаю почему. Так зацепило»;

«Теперь тоже хочу влюбиться»;

«Шикарная, Анечка, и очень мудрая»;

«А для меня любовь — это ты», — отреагировали фанаты в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова опубликовала «свадебную» фотографию с баскетболистом Янисом Тиммой.