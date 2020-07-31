Седокова опубликовала «свадебную» фотографию с баскетболистом Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова продолжает подогревать интерес общественности к предстоящему бракосочетанию с баскетболистом Янисом Тиммой. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографии со «свадьбы».

В подписи к записи звезда обыгрывает популярную в интернете шутку «это могли бы быть мы, но…», а после пишет, что это ее «самые красивые свадебные фотографии». В конце поста она просит фанатов написать пожелания счастья молодоженам.

Instagram @annasedokova

Естественно, поклонники певицы не проигнорировали просьбу кумира. Они желают Тимме и Седоковой счастья, любви и взаимопонимания.

«Такие прелестные! Любви на веки»

«Счастья огромного и любовь с каждым годом все крепче и крепче! И красивых близнецов! От сильной любви»

«Много-много причин для счастья! — пишут подписчики исполнительницы.

Анна Седокова и Янис Тимма объявили о своих отношениях в середине 2019 года: ради певицы баскетболист бросил свою жену и новорожденного сына. Несмотря на то, что общественность тут же окрестила Седокову «разлучницей», молодая пара регулярно демонстрирует счастливые отношения, а недавно стало известно, что Тимма сделал возлюбленной предложение. Информации о дате и месте предстоящей церемонии пока нет, но певица регулярно подогревает интерес поклонников к будущему торжеству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как именно Седокова увела будущего мужа из семьи.