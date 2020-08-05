В Казани потребовали убрать ярко-розовую женскую парковку

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Благие намерения торгового центра не только привели к ликвидации нововведения, но и к возмущению водителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

В Казани ГИБДД потребовала ликвидировать женскую парковку у одного из торговых центров. Стоянка раскрашенная в ярко-розовый цвет появилась недавно. И, судя по реакции водителей, вызвала массу вопросов.

Ширина парковочных мест вместо установленных двух с половиной метров, составляет четыре с половиной. Как пояснили в администрации торгового центра — это было сделано для удобства покупательниц. При этом в правилах дорожного движения отсутствует понятие мужской и женской парковки. Разметку попросили ликвидировать за несоответствие ГОСТу.

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