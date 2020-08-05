В Казани потребовали убрать ярко-розовую женскую парковку
Благие намерения торгового центра не только привели к ликвидации нововведения, но и к возмущению водителей.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
В Казани ГИБДД потребовала ликвидировать женскую парковку у одного из торговых центров. Стоянка раскрашенная в ярко-розовый цвет появилась недавно. И, судя по реакции водителей, вызвала массу вопросов.
Ширина парковочных мест вместо установленных двух с половиной метров, составляет четыре с половиной. Как пояснили в администрации торгового центра — это было сделано для удобства покупательниц. При этом в правилах дорожного движения отсутствует понятие мужской и женской парковки. Разметку попросили ликвидировать за несоответствие ГОСТу.
Читайте также
69%
-0.10 86.63
0.13
Нашли ошибку?