В Казани потребовали убрать ярко-розовую женскую парковку

В Казани ГИБДД потребовала ликвидировать женскую парковку у одного из торговых центров. Стоянка раскрашенная в ярко-розовый цвет появилась недавно. И, судя по реакции водителей, вызвала массу вопросов.

Ширина парковочных мест вместо установленных двух с половиной метров, составляет четыре с половиной. Как пояснили в администрации торгового центра — это было сделано для удобства покупательниц. При этом в правилах дорожного движения отсутствует понятие мужской и женской парковки. Разметку попросили ликвидировать за несоответствие ГОСТу.